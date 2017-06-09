«Коммерсант» узнал о «массовом» оттоке российских пилотов в Азию из-за зарплаты

За последние 2,5 года более 300 командиров воздушных судов (КВС) и командиров-инструкторов уехали на работу в Китай и Южную Корею из-за более высокой зарплаты и лучших условий работы. Еще 400 человек оформляют документы для отъезда. Об этом сообщает «Комммерсант».

Речь идет о «наиболее подготовленных пилотах с отличным знанием английского». По данным газеты, утечка кадров коснулась авиакомпании «Уральские авиалинии», S7 и «ВИМ-Авиа». По словам собеседника издания, одной из причин сбоев в работе «ВИМ-Авиа» мог стать уход из авиакомпании 12 командиров воздушных судов.

Собеседник «Коммерсант» объясняет массовую утечку кадров разницей в условиях работы и в зарплате. Зарплата пилота в КНР в среднем в четыре раза выше, чем в России, число обязательных часов налета в месяц меньше (80 в Китае и 90 в России), а отпуск в то же время длится дольше (как минимум 96 дней в Китае и 70 в России), уточнил источник.

Кроме того, отток пилотов, как отмечает издание, совпал с падением пассажиропотока и прекращением полетов «Трансаэро» осенью 2015 года.

«Коммерсант » указывает, что в июне 2017 на Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев также рассказывал о дефиците российских КВС и заявлял, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5–2 раза выше.

Информацию газете также подтвердили и в «ВИМ-Авиа». Среди благоприятных условий для устройства зарубежных пилотов в Азии в компании назвали отсутствие квот на иностранцев и лояльную систему валидации летного состава.

При этом в Минтрансе согласившись с тенденцией утечки кадров, заявили, что это «проблема гораздо меньшего масштаба». Отток пилотов в ведомстве объяснили «разницей в курсе валют» и уточнили, что предложения по улучшению ситуации обсуждаются Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта.

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В начале мая газета сообщала о жалобе российских пилотов в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) на «произвол» со стороны Росавиации, которая аннулировала сотни свидетельств авиационных специалистов. Речь тогда шла об аннулировании полученных законным путем свидетельств «нескольких тысяч авиационных специалистов. В публикации говорилось, что в итоге работу могут потерять «как минимум четверть всех пилотов в РФ».

Андрей Дубровский