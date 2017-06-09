Великобритания получила «подвешенный» парламент

В Великобритании по итогам выборов будет сформирован «подвешенный» парламент. Партия консерваторов во главе с премьер-министром Терезой Мэй не смогла набрать необходимого количества голосов, чтобы получить абсолютное большинство мест в Парламенте. Сейчас обсуждается вопрос создания коалиционного правительства, однако кто именно будет его формировать пока неизвестно.

Согласно последним данным подсчета голосов, консерваторы уже не смогут набрать необходимых для абсолютного большинства 326 мест, у них пока — 304. Лейбористы, в свою очередь, получили 258 мест. У Шотландской национальной партии — 34 места, у либерал-демократов — 12.

Осталось подсчитать результаты в двух десятках избирательных округов. Но, как пишут британские СМИ, на исход выборов это уже никак не повлияет.

Глава лейбористов Джереми Корбин, не дожидаясь конца голосования, уже призвал премьера Терезу Мэй подумать об отставке.

Накануне в Великобритании начались досрочные парламентские выборы.

Напомним, 18 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов восьмого июня. Премьер связала проведение внеочередных выборов с необходимостью в стабильном и сильном руководстве для страны после выхода из ЕС.

Андрей Дубровский