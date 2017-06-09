Парламент Японии разрешил императору отречься от престола впервые за 200 лет

Парламент в Японии принял закон, позволяющий действующему императору Акихито отречься от престола, пишет Reuters. Как отмечает агентство, это первый за 200 лет случай в истории страны, когда император может отречься от престола.

83-летний Акихито перенес операцию на сердце и рак простаты. В прошлом году император заявил, что его возраст может помешать ему выполнять свои обязанности. В случае отречения Акихито императором станет его сын, принц Нарухито. Как отмечает агентство, это может произойти в следующем году. К тому моменту Акихито пробудет на посту императора 30 лет.

Акихито родился в 1933 году, а кронпринцем стал в 1952 году. Императорские полномочия к нему перешли в 1989 году после смерти его отца Хирохито.

Законопроект об отречении от престола был составлен специально для Акихито и не меняет общие правила престолонаследия, согласно которым император оставляет свои полномочия лишь в случае смерти. В последний раз от власти император в Японии отрекался в 1817 году.

Андрей Дубровский