Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве

77-летняя Юлия Хрущева, внучка (она же приемная дочь) первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погибла, попав под электричку в Москве, сообщают информагентства.

По данным Интерфакса, трагедия произошла в четверг, 8 июня, в 10:35 по мск. По словам источника агентства,. женщина оступилась и упала под подошедший пригородный электропоезд.

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту гибели женщины, заявила представитель московского управления на транспорте СКР Татьяна Морозова.

По данным следствия, утром в четверг в районе станции Солнечная Киевского направления «местная жительница, 1940 года рождения, шла вдоль железнодорожных путей».

«В этот момент по станции проходил электропоезд сообщением Внуково–Москва, на подаваемые машинистом сигналы большой громкости женщина не успела отреагировать и была травмирована. От полученных травм она скончалась на месте происшествия», — рассказала Морозова.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному Федеральному округу агентству сообщили, что на перегоне станций «Солнечная» – «Внуково». электропоезд Внуково–Москва смертельно травмировал женщину 1940 г.р. Имя погибшей в пресс-службе не уточнили.

Юлия Хрущева родилась в 1937 году. Она была внучкой Никиты Хрущева, дочерью его старшего сына Леонида. После того как летчик Леонид Хрущев в 1943 году пропал без вести, Никита Хрущев удочерил Юлию.