Google и Facebook открыли вакансии специалистов по связям с российскими властями

Американские компании Google и Facebook открыли вакансии менеджера по взаимодействию с российскими властями. Об этом сообщает Интерфакс.

Московский офис Google ищет человека, который будет взаимодействовать с правительством, политиками, а также будет консультировать команду относительно местных особенностей развития и продвижения сервисов. Кандидат должен иметь опыт взаимодействия с чиновниками и госструктурами. Кроме того должен уметь легко вникать в сложные технические и политические вопросы, а также иметь чувство юмора и отличные коммуникативные навыки.

Facebook, в свою очередь, предлагает работу в Варшаве. От кандидата требуется сочетать в себе «страстный интерес к сервисам, подобным Facebook, и глубокое понимание политической и законодательной динамики в России». Он должен будет оповещать коллег об особенностях местного законодательства и его изменениях, касающихся работы Facebook. Кроме того менеджер будет представлять компанию на встречах с чиновниками и вырабатывать официальную позицию команды по текущим вопросам.

От кандидата требуются идеальное знание русского и английского языков, а также опыт работы с политиками и чиновниками «самого высокого уровня» и «страстная вера в общественную пользу интернета и Facebook в частности».