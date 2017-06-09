Семья бойца Мурада Амриева покинула Чечню по соображениям безопасности

Семья бойца MMA, чемпиона мира по смешанным единоборствам Мурада Амриева выехала из Грозного и покинула Чечню из соображений безопасности. Об этом сообщила сестра Амриева Мадина, передает «Дождь».

По ее словам, родные Амриева решили уехать на всякий случай, непосредственно им ничто не угрожало.

Вместе с матерью она записала видеообращение, в котором попросила российские власти разобраться в ситуации.

«Мы взываем о помощи. В нашей огромной России мы остались один на один с бедой. Сегодня на глазах всей России, миллионов людей, ломают судьбу человека (…) Для нас это большой страх и ужас, потому что однажды мы уже прошли через всё это (…) Я прошу вас всех, кто увидит эту запись, всех, кто может принять какое-то участие в его судьбе — сегодня священный месяц Рамадан — в этот священный месяц, проявить участие, заступиться за человека, который ни в чем не виноват. Вы просто возьмите эти бумаги, почитайте, разберитесь в этом деле, в этом надуманнои и шитом белыми нитками деле», — говорит Мадина.

Напомним, 4 июня чеченца Мурада Амриева сняли с поезда и задержали на станции Суземка Брянской области. Он числился в федеральном розыске за использование якобы подложных документов.

С розыска по этому обвинению Амриева сняли еще в 2013 году, а розыскное дело закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако, сотрудники чеченской полиции, многие годы преследующие семью Амриевых и объявившие Амриевым кровную месть, по неясным причинам внесли Мурада Амриева в базу федерального розыска 1 февраля 2017 года.

Во вторник, 6 июня, Амриев покинул здание прокуратуры в Брянске и уехал из города. Он и его адвокат опасались, что спортсмена захватят силой чеченские силовики прямо на выходе из здания.

В ночь на 8 июня Амриева задержали белорусские пограничники. «Новой газете» стало известно, что власти Беларуси решили незамедлительно выслать Мурада Амриева. После этого Амриева отвезли в сторону границы с Россией. Через стекло в здании ОВД Амриев прокричал журналисту «Дождю», что просил в Белоруссии политического убежища.