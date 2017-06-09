У входа в Госдуму начались задержания противников реновации

ОБНОВЛЕНО Как сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий, к Госдуме прибыл ОМОН. Правоохранители окружают собравшихся людей.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали возле Госдумы на несанкционированном митинге против реновации, сообщает корреспондент «Новоя газеты» с места событий.

«Задержания продолжаются, — рассказал он. — Люди взялись за руки и кричат “Позор! Позор! Не забирайте наши дома”. Одни кричат “Собянина в отставку!”, другие просят их ”не провоцируйте”».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В пятницу, 9 июня, около здания Госдумы началась акция против программы реновации жилфонда Москвы. Напомним, в этот день в Госдуме во втором чтении рассматривается законопроект о реновации жилфонда Москвы.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ранее, 6 июня москвичи также собрались у Госдумы, чтобы высказать протест против программы реновации.

Людей не пустили на парламентские слушания и они стихийным шествием направились к администрации президента, чтобы написать обращения о нарушении своих конституционных прав. Тогда о задержании полицией активистов не сообщалось. Председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин также присутствовал на предыдущей акции протеста.