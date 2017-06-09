Вывоз Амриева несколькими колоннами из РОВД Добруша был фейковым
Елена Милашинаредактор отдела спецпроектов
Вывоз бойца ММА Мурада Амриева несколькими колоннами из РОВД Добруша (Белоруссия) вчера вечером был фейковым.
На самом деле Амриев продолжал находиться в РОВД Добруша до ночи, затем его вывезли и передали в пункте Хорошевка российским пограничникам и сотрудникам ФСБ, сообщил адвокат Петр Заикин.
Чеченских силовиков, по данным «Новой газеты», при передаче не было. В данный момент Амриев находится у сотрудников ФСБ и о передаче чеченцам речи не идет.
В связи с чем, чеченское руководство активизировало усилия. По источникам «Новой газеты», ситуация с истребованием Амриева у ФСБ поручена Адаму Делимханову.
Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что семья Мурада Амриева покинула Чечню по соображениям безопасности.
Вечером 8 июня сообщалось, что Амриева вывезли в неизвестном направлении из РОВД в белорусском Добруше. В отделение его доставили после того, как боец был задержан белорусскими пограничниками.
Ранее он покинул здание прокуратуры в российском Брянске и уехал из города из-за опасения быть захваченным чеченскими силовиками.
По данным «Новой газеты», бойца ММА Мурада Амриева преследуют чеченские полицейские, объявившие ему кровную месть.