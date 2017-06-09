Вывоз Амриева несколькими колоннами из РОВД Добруша был фейковым

Вывоз бойца ММА Мурада Амриева несколькими колоннами из РОВД Добруша (Белоруссия) вчера вечером был фейковым.

На самом деле Амриев продолжал находиться в РОВД Добруша до ночи, затем его вывезли и передали в пункте Хорошевка российским пограничникам и сотрудникам ФСБ, сообщил адвокат Петр Заикин.

Чеченских силовиков, по данным «Новой газеты», при передаче не было. В данный момент Амриев находится у сотрудников ФСБ и о передаче чеченцам речи не идет.

В связи с чем, чеченское руководство активизировало усилия. По источникам «Новой газеты», ситуация с истребованием Амриева у ФСБ поручена Адаму Делимханову.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что семья Мурада Амриева покинула Чечню по соображениям безопасности.

Вечером 8 июня сообщалось, что Амриева вывезли в неизвестном направлении из РОВД в белорусском Добруше. В отделение его доставили после того, как боец был задержан белорусскими пограничниками.

Ранее он покинул здание прокуратуры в российском Брянске и уехал из города из-за опасения быть захваченным чеченскими силовиками.

По данным «Новой газеты», бойца ММА Мурада Амриева преследуют чеченские полицейские, объявившие ему кровную месть.