В Ижевске сторонники Навального решили похоронить коррупцию на кладбище

В Ижевске сторонники политика Алексея Навального 12 июня будут хоронить коррупцию на местном кладбище. Именно туда администрация города отправила митинговать сторонников Навального. Об этом они сообщают в группе организаторов митинга «ВКонтакте».

«Гражданская панихида начинается в 14:00 у магазина "Форсаж" (перекрёсток улиц Удмуртская и Холмогорова). Далее траурное шествие пойдёт вдоль улицы Удмуртская до Северного кладбища, где пройдёт процедура отпевания. Распорядители траурной церемонии подготовят символический гроб и венок, участники скорбной процедуры понесут перед гробом фотографию усопшей. Все желающие могут принести цветы, венки», — говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая сторонники политика Алексея Навального подали заявки на проведение акции против коррупции 12 июня. К тому моменту, по словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

Ранее, 26 марта в ряде российских городов прошли аналогичные акции протеста против коррупции, инициированные политиком Алексеем Навальным. Это произошло после выхода фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе, которым якобы пользуется премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Во многих городах акции сопровождались задержаниями, в Москве задержали более тысячи человек.

Андрей Дубровский