Задержанных у Госдумы на акции против реновации отпустили из автозака

ОБНОВЛЕНО Как сообщает корреспондент «Новой газеты», полицейские отпустили из автозаков всех задержанных возле Госдумы на стихийной акции против реновации.

Председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, задержанного возле Госдумы на несанкционированном митинге против реновации, отпустили из автозака. Об этом сообщает корреспондент «Новоя газеты» с места событий.

Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Сам Сергей Митрохин в беседе с «Новой газетой» рассказал, что всего задержанных было трое.

«Задержали меня, моего коллегу и женщину – ее в другой автобус запихнули. Нас продержали в автозаке полчаса. Взяли у нас паспортные данные и сказали, что мы свободны. Я считаю, что сегодняшняя акция – это однозначно победа горожан над безумным законом», – заявил Митрохин.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По его мнению, такой крупной протестной акции у здания Госдумы еще не было.

«Настолько одиозная тема нашего протеста, настолько болезненная, что власти, я уверен в этом, просто боятся всех сразу замести и смести ОМОНом, как это обычно принято у нас. Боятся раздражать людей», – считает Митрохин.

В пятницу, 9 июня, около здания Госдумы началась акция против программы реновации жилфонда Москвы. На место прибыл ОМОН. Собравшихся стали окуржать в кольцо. Нескольких протестующих задержали.

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Напомним, в этот день в Госдуме во втором чтении рассматривается законопроект о реновации жилфонда Москвы.