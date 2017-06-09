«Яблоко» обратилось в ФАС из-за выявленного сговора в закупках на проведение фестивалей безопасности дорожного движения

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко» выявил признаки сговора в закупках Дирекции программы повышения безопасности дорожного движения на сумму 38,5 млн рублей. Информация была направлена в ФАС и прокуратуру.

По данным ЦАП, Дирекция закупила услуги на проведение трёх детских фестивалей безопасности дорожного движения. При этом в закупках приняли участие две компании с одинаковым номером телефона. Как полагают юристы «Яблока», ООО «Компания Салве» и ООО «Гамма» обменивались информацией, согласовывали свои действия друг с другом и подавали предложения с использованием единой информационной инфраструктуры.

«Проигравшая во всех случаях фирма ”Гамма” не пыталась конкурировать и выступала спойлером с конкурентоспособным предложением», ‒ объясняют в ЦАП.

В результате на торгах поддерживались высокие цены. Созданию картеля могло способствовать руководство Дирекции, считают в партии. Дело в том, что в техническом задании закупки Дирекция установила два условия, которые могли существенно ограничить конкуренцию и не допустить к конкурсу другие компании, занимающиеся организацией публичных мероприятий. Во-первых, в закупке указывалось требование об обязательном наличии у участника педагога, психолога и режиссера. Во-вторых, потенциальному исполнителю требовался опыт организации именно мероприятий по пропаганде безопасного движения.

Помимо закупок фестивалей юристы ЦАП считают, что нарушен закон при закупках на модернизацию светофоров и дорожных знаков на сумму 171 млн рублей. По документации география работ включает сразу 17 регионов. Расстояние между некоторыми регионами составляет 3 тысячи километров. В ЦАП указывают, что таким способом заказчик ограничивает конкуренцию и искусственно укрупняет лот вопреки требованиям ч. 1 ст. 17 ФЗ «О защите конкуренции». В торгах на модернизацию заказчик отклонил все заявки, кроме фирмы «Вектор» из Оренбурга, с которой был заключён договор с единственным поставщиком.

Как отмечают в «Яблоке», руководитель Дирекции Андрей Погребняк ранее был из дорожного ведомства Санкт-Петербурга в 2008 году за махинации с бюджетными средствами.

В связи с выявленными признаками нарушения антимонопольного законодательства председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин направил заявление в ФАС. Если ведомство подтвердит, что при подаче заявок была использована единая инфраструктура, например, заявки отправлены с одних IP-адресов, а действия участников были согласованы, то фирмам грозят крупные штрафы в соответствии с ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ.