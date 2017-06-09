В Кремле не слышали об инициативе выносить смертные приговоры с отсрочкой применения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «не слышал» об инициативе депутата Василия Пискарева выносить смертный приговор за особо тяжкие преступления, например, терроризм, с отсрочкой применения, передает ТАСС.

«Нет, не слышал. Там много депутатов. Мы не знаем, о чем там инициатива, о чем там идет речь. Про смертную казнь позиция президента хорошо известна. Неоднократно он говорил об этом», — сказал Песков.

Речь идет о предложении председатель комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева указывать в приговоре наказание в виде смертной казни. При этом применяться оно не будет. Таким образом, по мнению Пискарева, суд будет давать оценку наиболее тяжким преступлениям.

При этом председатель комитета Госдумы заявил, что вынесенный смертный приговор позднее может быть реализован, когда «появиться понимание, что эту меру надо принимать».

За применение высшей меры наказания Пискарев выступил после теракта в петербургском метро 3 апреля.

Отметим, что сейчас российские суды не выносят решений о смертной казни, максимально суровый приговор — пожизненное лишение свободы. На применение же смертной казни в России действует мораторий.

Напомним, Владимир Путин заявлял, что применение смертной казни не приведет к искоренению особо тяжких преступлений.

Максим Прошкин