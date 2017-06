В Англии вооруженный ножом мужчина взял нескольких человек в заложники 

Вооруженный ножом мужчина взял нескольких человек в заложники в офисном центре в Ньюкасле в Англии, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 8:00 по местному времени (в 10:00 по мск).

По данным Mirror, в заложниках оказались пять человек, сотрудники центра занятости. Еще несколько человек смогли покинуть здание.

По словам очевидцев, к груди мужчины был привязан неизвестный предмет.

Armed police on the scene in #byker a police cordon is in place pic.twitter.com/aUGdQAYZtG — Metro Radio News (@MetroRadioNews) June 9, 2017

К зданию подъехала полиция и переговорщики. Ближайшее метро и некоторые улицы перекрыты. ​Кроме этого, эвакуированы люди из студенческого общежития поблизости.

Byker Metro station is closed as we deal with an ongoing situation on Clifford Street. Some roads are also closed. It's an isolated incident pic.twitter.com/UluaZgtuPE — Northumbria Police (@northumbriapol) 9 июня 2017 г.

Thank you for your patience as we deal with the incident. Nobody is believed to be injured and we're currently speaking to the man involved. — Northumbria Police (@northumbriapol) 9 июня 2017 г.

В полиции заявили, что на данный момент нет никакой информации о том, что инцидент является актом терроризма. В полиции также опровергли сообщения СМИ о пострадавших.

We want to confirm that at this time there is no information or intelligence to suggest the incident in Byker is terror related. — Northumbria Police (@northumbriapol) 9 июня 2017 г.