Митрохина во второй раз задержали у Госдумы на акции против реновации

Председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина второй раз задержали возле Госдумы на несанкционированном митинге против реновации.

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Как рассказал в беседе с «Новой газетой» сам Митрохин, его задержали вместе с женщиной, пикетировавшей здание Госдумы.

«Женщина встала с плакатом «реноваторы вон из Москвы» перед входом в Госдуму. К нам направилась группа большая правоохранителей, и я во избежание ее задержания забрал у нее плакат. В итоге забрали и меня тоже и моего коллегу», – сказал Митрохин.

Задержанных повезли в ОВД «Китай-город», где их не приняли. «Теперь нас везут в Тверское ОВД. Впервые смотрю на Кремль через решетку», – добавил Митрохин.

Полицейские объяснили ему, что его задержали из-за того, что он нарушил указ президента России Владимира Путина об особых правилах проведения публичных акций во время Кубка конфедераций по футболу 2017.

«Я не понимаю, как может приниматься мораторий, нарушающий конституционные права. Только если в полицейском государстве», – заявил Митрохин.

В первый раз Митрохина задержали около 10:20 по московскому времени. Вместе с ним в автозаке оказались еще несколько человек, в том числе его помощник. Примерно через час наш корреспондент передал, что всех задержанных отпустили.

В пятницу, 9 июня, в Госдуме во втором чтении рассматривается законопроект о реновации жилфонда Москвы. У здания собрались противники реновации.

Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

6 июня, москвичи также собрались у Госдумы, чтобы высказать протест против программы реновации. Тогда людей не пустили на парламентские слушания и они стихийным шествием направились к администрации президента, чтобы передать обращения о нарушении своих конституционных прав.

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому все публичные мероприятия, и митинги в том числе, запланированные в городах проведения Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций, будут проходить только в тех местах и в то время, которое определит местная администрация.