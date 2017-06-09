В Москве арестовали шестого фигуранта по делу «26 марта»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданского активиста Дмитрия Борисова за применение насилия к сотруднику полиции на митинге 26 марта (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд аретсовал Борисова до 8 августа», — сказала Царева

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали активиста по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.

«Приехали домой, совершили обыск. Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», — рассказывала мать активиста.

Отметим, что Борисов стал шестым фигурантом так называемого «дела 26 марта».

Тверской суд уже приговорил к 8 месяцам колонии-поселения по статье «применение неопасного насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ) Юрия Кулия.

В конце мая Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в нападении на полицейского на акции 26 марта в Москве Дмитрия Крепкина.

29 мая другой фигурант «дела 26 марта» Станислав Зимовец, которого также обвиняют в нападении на полицейского на митинге против коррупции, заявил в суде, что не признает вины.

Другой задержанный Александр Шпаков получил полтора года колонии общего режима.