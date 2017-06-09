В Госдуме рассказали о предстоящем заседании Совета блогеров

На первое заседание Совета блогеров в Госдуме, которое состоится 19 июня, пригласили 25 видеоблогеров. Об этом «Новой газете» сообщил депутат Василий Власов.

Как рассказал парламентарий, в списке приглашенных Wylsacom (Валентин Петухов), автор канала «Дневних хача» на YouTube (Амиран Сардаров), Sobolev (Николай Соболев), kamikadze_d (Дмитрий Иванов), «Лиса рулит» (Елена Лисовская), Сергей Стиллавин и другие. Блогеры пока не подтвердили свое участие в Совете.

«Саша Спилберг обязательно придет, без нее вообще никак», — добавил Власов.

На первом заседании будут присутствовать руководители фракций, а также члены комитета Госдумы по информационной политике. Они обсудят с видеоблогерами возможности взаимодействия.

«Блогеры выберут для себя экспертное направление, каждый сможет сам определить, в какой области сможет быть полезен», — пояснил депутат.

В конце мая в Госдуме прошли парламентские слушания по молодежной политике, на которых выступила известный видеоблогер Саша Спилберг (Александра Балковская). Она посоветовала депутатам «стать прозрачными». После этого появилась инициатива создать в нижней палате парламента комиссию, в состав которой войдут популярные блогеры.