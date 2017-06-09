Собянин предложил ограничить включение новых домов в программу реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой законодательно ограничить включение новых домов в список подлежащих к сносу пятиэтажек по программе реновации, об этом он написал на своей странице в социальной сети.

«Многие москвичи высказывают опасение, что их дома, которые не входят сегодня в перечень, попадут туда вопреки их желанию. Чтобы снять эти опасения, возможно включить в проект федерального закона поправку, ограничивающую вхождение домов в программу реновации с момента вступления закона в силу», — говорится в сообщении.

Как передает корреспондент «Новой газеты» из Госдумы, «Единая Россия» внесет на голосование поправку к закону о реновации, которая ограничит программу тем списком, который уже опубликовала московская мэрия.

«Никаких новых домов в перечне пока не будет», — сказал депутат, отметив, что решение может быть временным.

Ранее мэр Москвы сообщил, что жители около 100 домов проголосовали против включения их домов в проект программы реновации жилья, а также пообещал «не прикасаться» к этим домам, а собственникам квартир — «спокойную жизнь».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что в нижней палате парламента создадут рабочую группу по разрешению претензий москвичей к законопроекту.

Отметим, что в пятницу, 9 июня, в Госдуме во втором чтении рассматривается законопроект о реновации жилфонда Москвы. У здания собрались противники реновации.

На место прибыл ОМОН. Собравшихся стали окружать в кольцо. Нескольких протестующих задержали.

Также сотрудники полиции два раза задержали председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Как рассказал в беседе с «Новой газетой» сам Митрохин, его задержали вместе с женщиной, пикетировавшей здание Госдумы. В первый раз Митрохина задержали около 10:20 по московскому времени.