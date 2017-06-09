Бойца MMA Амриева передали чеченским полицейским

Бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева передали чеченским оперативникам. Об этом сообщается на сайте МВД по Чечне.

«В настоящее время задержанный на границе Республики Беларусь, находившийся в федеральном розыске Мурад Амриев передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления к инициатору розыска в Чеченскую Республику и дачи показаний», — заявили в министерстве.

Там также заявили, что «Амриев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)».

В МВД по Чечне пояснили, что Амриев был объявлен в розыск, поскольку «дознаватели неоднократно вызывали (его) в полицию» для дачи показаний по этому уголовному делу, однако «он этого так и не сделал».

«Что касается утверждения о том, что по той статье, по которой разыскивался М. Амриев, он должен был попасть под амнистию, необходимо напомнить, что для этого человек должен признаться и раскаяться в содеянном. Однако М. Амриев так и не явился для дачи показаний по данному уголовному делу»,— отметили в МВД.

В настоящее время Амриев в сопровождении оперативников находится в пути по дороге в Чечню.

Кроме этого, в МВД заявили, что информация о пытках в 2013 году в отношении Амриева не соответствует действительности. Служебную проверку проводил министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов. После этого МВД по Чечне подало иск в суд о защите чести и достоинства, деловой репутации.

«Суд частично удовлетворил иск МВД по ЧР и вынес решение обязать М. Амриева опровергнуть опубликованное его обращение, а также обязать МРОО “Комитет против пыток” опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, порочащие деловую репутацию МВД по Чеченской Республике», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее «Новая газета» сообщала о том, что белорусские власти собирались незамедлительно выдать Амриева России. Сам боец выкрикнул из окна белорусского РОВД, что просит политического убежища.

Накануне его доставили в РОВД Добруша. Адвокат Петр Заикин рассказал, что после того, как в Добруше была зафиксирована группа чеченцев, был устроен «фейковый выезд» Амриева из РОВД.

После этого, по его словам, Амриева ночью вывезли под вооруженной охраной в УВД Гомеля и в три часа ночи передали ФСБ и МВД России. Сообщалось, что о передаче чеченцам речи не идет.

Белорусские пограничники задержали Амриева после того, как он покинул здание прокуратуры в Брянске, опасаясь быть захваченным чеченскими силовиками.

Напомним, 4 июня стало известно, что чеченца Мурада Амриева сняли с поезда и задержали на станции Суземка Брянской области. Он числился в федеральном розыске за использование якобы подложных документов. С розыска по этому обвинению Амриева сняли еще в 2013 году, а розыскное дело закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако, сотрудники чеченской полиции, многие годы преследующие семью Амриевых и объявившие Амриевым кровную месть, по неясным причинам внесли Мурада Амриева в базу федерального розыска 1 февраля 2017 года.

О том, что Амриева в 2013 году держали в заложниках и пытали, ранее сообщала «Новая газета». По нашим данным, таким образом чеченские полицейские пытались заставить его брата вернуться из Германии. Этого добивался начальник полиции Грозного Магомед Дашаев, который считает, что брат Мурада участвовал в покушении против Дашаева. Сам факт покушения не установлен, уголовного дела по данным «Новой газеты» не возбуждалось.

С видеообращением с просьбой не этапировать Амриева в Чечню выступили его мать и отец. 9 июня стало известно, что семья Амриева покинула Чечню по соображениям безопасности. Правозащитники указывали, что этапирование Амриева в Чечню угрожает его жизни и здоровью.

Юлия Репринцева