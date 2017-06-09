Поклонская обвинила российское отделение Transparency International в подделке документов

Депутат Наталья Поклонская заявляет, что авторы расследования о якобы принадлежащей ей квартире в Донецке подделали документы. Об этом экс-прокурор Крыма написала на своей странице в «ВКонтакте».

Речь идет о публикации российского отделения Transparency International, в которой утверждалось, что Поклонская может иметь незадекларированную квартиру в Донецке.

«Господам-грантоедам из “Трансперенси Интернешнл” глубочайшее уважение за тщательное расследование, а также почти искреннюю благодарность за энтузиазм в увеличении моего приданного», — написала Поклонская.

По ее словам, настоящая хозяйка квартиры «любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность». Они подтверждают, что «господа “борцы с коррупцией” в своем разоблачительнейшем расследовании распространили “поддельные документы“, в которых “нарисован“ идентификационный код и некоторые другие данные».

К своему посту Поклонская также приложила копии документов на квартиру.

Депутат также предположила, зачем авторы расследования это сделали: «Может, обиделись, а может, помогают тем, кому не нравится моя работа и то, о чем я не боюсь говорить».

«Есть у этой истории и положительный эффект. Теперь я тоже знаю, что отвечать журналистам, которые просят прокомментировать "расследования" таких вот организаций. Тьфу на них!», — заключила депутат.

Глава отдела по связям с общественностью российского отделения Transparency International Глеб Гавриш, заявил «Новой газете», что обвинения Поклонской отрицают.

«Те документы, которые мы опубликовали, получены из реестра прав недвижимости Украины, выписка получена неделю назад», — сказал Гавриш.

Ранее экс-прокурор Крыма опровергла информацию о наличии у нее незадекларированной квартиры в Донецке и заявила, что направит депутатский запрос в Генеральную прокуратуру.

Парламентарий заявила, что после инициированных ею проверок Transparency International «будут действительно заниматься своим делом — пилить дрова».

По данным Transparency, в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущества за Дубровской Натальей Владимировной числится квартира площадью 29,9 кв. м в Донецке на улице Римского-Корсакова (по неофициальным данным, которые приводит организация, Дубровская — девичья фамилия Поклонской — ред.). Сообщалосбь, что дата и место рождения Дубровской, на которую зарегистрирована квартира, и Поклонской совпадают.

Напомним, ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Transparency International Russia. В ответ заместитель гендиректора организации Илья Шуманов написал в фейсбуке, что «хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».