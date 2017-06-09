Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей

Координатора штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексея Ворсина оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.

«Когда мы подавали заявку на проведение митинга против коррупции 12 июня, сделали видеозапись. Из-за этого видео суд посчитал, что я осуществляю агитацию до согласования мероприятия», — сообщил Ворсин «Новой газете».

Суд признал активиста виновным в нарушении ч.8 статьи 20.2 КоАП. Теперь Ворсин должен оплатить три штрафа на общую сумму 180 тысяч рублей (у него уже есть два штрафа в размере 10 и 20 тысяч рублей из-за проведения митинга против коррупции 26 марта).

«Я собираюсь обжаловать это решение суда, так как оно нарушает права на проведение митинга и распространение информации о политической деятельности», — добавил Ворсин.

Он не исключил, что может обратиться в ЕСПЧ.

Активист отметил, что мэрия Хабаровска согласовала проведение митинга и шествия 12 июня. Организаторам пришлось согласиться на изменение маршрута. Альтернативный маршрут, предложенный городской администрацией, также проходит через центр города, поэтому организаторы на него согласились, сказал Алексей Ворсин.

Напомним, 29 мая сторонники политика Алексея Навального подали заявки на проведение акции против коррупции 12 июня. К тому моменту, по словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.