Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась уходить в отставку

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй отправится к королеве Елизавете II, чтобы попросить разрешения сформировать новый кабинет. Об этом сообщает сообщает «Би-би-си».

Мэй отказалась уходить в отставку после того, как ее партии не удалось получить абсолютное большинство на выборах в парламенте.

Как отмечает «Би-би-си», вероятно, Тереза Мэй рассчитывает на поддержку Демократической юнионистской партии, которая, по предварительным данным, получит 10 мест в парламенте.

Ранее в пятницу стало известно, что партия консерваторов во главе с премьер-министром не смогла набрать необходимого количества голосов, поэтому по итогам выборов будет сформирован «подвешенный» парламент.

Накануне в Великобритании начались досрочные парламентские выборы. Премьер связала проведение внеочередных выборов с необходимостью в стабильном и сильном руководстве для страны после выхода из Европейского союза.