Суд встал на сторону ФАС в споре с МВД на 8 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы признал правомерным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении Министрества внутренних дел (МВД). Ранее служба обнаружила, что ведомство нарушило законодательство, заключив договора на приобретение билетов для военнослужащих с единственным поставщиком на общую сумму в размере 8 млрд руб.

«Решение ФАС признано правомерным. МВД отказано в удовлетворении исковых требований. После того как будет готово окончательное решение [опубликована мотивировочная часть], МВД сможет обжаловать его»,— рассказал «Новой газете» начальник управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере государственного оборонного заказа ФАС Илья Гришин.

В пресс-службе МВД России «Новой газете» не смогли оперативно сообщить, будет это дело обжаловано или нет.

Напомним, по данным антимонопольной службы, в 2011, 2015 и 2016 годах МВД заключило 25 контрактов и 40 дополнительных соглашений для приобретения билетов военнослужащим. При этом в ФАС отметили, чтов в МВД самостоятельно отбирали исполнителей при отсутствии какого-либо обоснования.

В МВД сочли решение ФАС о нарушении законодательства «незаконным и нарушающим его права и законные интересы» и обратились в суд. 12 мая в Арбитражном суде Москвы состоялось первое заседание по этому делу. На нём стало известно, что внимание ФАС к договорам привлекли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В случае, если решение ФАС вступит в силу, то на должностное лицо будет наложен штраф в размере 50 тыс. руб. за каждый заключенный договор. В настоящее время составлено 33 протокола административных нарушений в отношении врио ФКУ «Главный центр специальных перевозок МВД России». Он должен будет выплатить государству штраф в размере 1 млн 650 тыс. руб.