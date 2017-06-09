Студентов ВУЗа в Петербурге призвали не поддаваться на провокации на митингах 12 июня
Ректорат Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова призвал не поддаваться на провокации и не допускать беспорядков на митингах 12 июня. Рекомендации опубликованы на сайте ВУЗа.
«По достоверной информации в Вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде», — говорится обращении.
Руководство университета также призывает задуматься о том, как массовые беспорядки могут отразиться на самих студентах, престиже страны, города и ВУЗа.
«Можно ли изменить жизнь в стране? Можно! Законным и демократическим путем! Упорной работой и учебой!», — следует из текста письма.
Ректорат также напомнил, что 12 июня в городе будет проходить «разрешенные» мероприятия, целью которых является «поддержка незыблемого курса президента Владимира Путина на развитие демократии в России».
Ранее плакаты с лозунгом «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации» появились в Петербурге в рамках программы по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
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Как пояснили «Новой газете», основная цель такой социально рекламы — снизить нагрузку на правоохранительные органы. Так как город стоит «на пороге важных событий», среди которых, к примеру, Кубок Конфедераций-2017.
Напомним, правительство Петербурга не согласовало акцию против коррупции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального в предложенных активистами местах. Вместо этого чиновники предложили им провести митинг в парке на окраине города.
Максим Прошкин