Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы Центробанка

Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина возглавляет ЦБ с 2013 года. С 2008 года по 2012 год она была министром экономического развития России. После этого занимала пост помощника президента.

В марте президент России Владимир Путин пообещал внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления на новый срок ее полномочий в качестве главы Центробанка.