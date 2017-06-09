Новая газета

Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы Центробанка

Экономика

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Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Набиуллина возглавляет ЦБ с 2013 года. С 2008 года по 2012 год она была министром экономического развития России. После этого занимала пост помощника президента.

В марте президент России Владимир Путин пообещал внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления на новый срок ее полномочий в качестве главы Центробанка.

Теги:
центробанк, госдума

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