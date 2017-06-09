Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы Центробанка
Госдума продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Набиуллина возглавляет ЦБ с 2013 года. С 2008 года по 2012 год она была министром экономического развития России. После этого занимала пост помощника президента.
В марте президент России Владимир Путин пообещал внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления на новый срок ее полномочий в качестве главы Центробанка.