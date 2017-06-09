Трамп прокомментировал заявления экс-директора ФСБ в сенате США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова экс-директора ФБР Джеймса Коми, сказанные в сенате США по делу о вмешательстве России в американские выборы.

«Несмотря на множество ошибочных заявлений и лжи, тотальное и полное возмездие...и ВАУ, Коми сам был источником утечек!» — написал Трамп в твиттере.

Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2017

Выступления Коми на специальном заседании в комитете сената США состоялось 8 июня. На заседании он заявил, что передал в СМИ содержание своих бесед с Трампом, чтобы добиться продолжения расследования действий России после своей отставки.

Коми также рассказал, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций.

По словам Коми, Трамп также звонил ему с просьбами прекратить расследование.

Напомним, 10 мая президент США Дональд Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми, поскольку тот, по мнению главы государства, «не может эффективно руководить бюро». Коми вел расследование против Трампа и его сотрудников на предмет предполагаемых «связей с Россией». Эти связи опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

Максим Прошкин