Родители Мурада Амриева обратились к уполномоченному по правам человека в России и главе СПЧ

Родители бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева, переданного чеченским оперативникам, обратились к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю СПЧ Михаилу Федотову. Об этом в твиттере сообщает Комитет по предотвращению пыток.

Ранее в пятницу задержанного на границе с Республикой Беларусь Амриева передали чеченской стороне. В Чечне заявили, что «Амриев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)».

В МВД по Чечне пояснили, что Амриев был объявлен в розыск, поскольку «дознаватели неоднократно вызывали (его) в полицию» для дачи показаний по этому уголовному делу, однако «он этого так и не сделал».

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Ранее «Новая газета» сообщала о том, что белорусские власти собирались незамедлительно выдать Амриева России. Сам боец выкрикнул из окна белорусского РОВД, что просит политического убежища.

Белорусские пограничники задержали Амриева после того, как он покинул здание прокуратуры в Брянске, опасаясь быть захваченным чеченскими силовиками.

Напомним, 4 июня стало известно, что чеченца Мурада Амриева сняли с поезда и задержали на станции Суземка Брянской области. Он числился в федеральном розыске за использование якобы подложных документов. С розыска по этому обвинению Амриева сняли еще в 2013 году, а розыскное дело закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако, сотрудники чеченской полиции, многие годы преследующие семью Амриевых и объявившие Амриевым кровную месть, по неясным причинам внесли Мурада Амриева в базу федерального розыска 1 февраля 2017 года.

О том, что Амриева в 2013 году держали в заложниках и пытали, ранее сообщала «Новая газета». По нашим данным, таким образом чеченские полицейские пытались заставить его брата вернуться из Германии. Этого добивался начальник полиции Грозного Магомед Дашаев, который считает, что брат Мурада участвовал в покушении против Дашаева. Сам факт покушения не установлен, уголовного дела по данным «Новой газеты» не возбуждалось.