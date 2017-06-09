Королева Великобритании разрешила Мэй сформировать правительство

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что королева Великобритании Елизавета II дала разрешение сформировать правительство, сообщает Интерфакс.

«Я только что была с визитом у ее Величества Королевы, и сейчас я приступаю к формированию правительства - правительства, которое может обеспечить уверенность и которое поведет британцев вперед в критическое время для нашей страны», - сказала Мэй.

Ранее Мэй отказалась уходить в отставку после того, как ее партии не удалось получить абсолютное большинство на выборах в парламенте.

Ранее в пятницу стало известно, что партия консерваторов во главе с премьер-министром не смогла набрать необходимого количества голосов, поэтому по итогам выборов будет сформирован «подвешенный» парламент.

Накануне в Великобритании начались досрочные парламентские выборы. Премьер связала проведение внеочередных выборов с необходимостью в стабильном и сильном руководстве для страны после выхода из Европейского союза.

Максим Прошкин