Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддежал законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах, сообщает ТАСС.

Комитет рекомендовал расмотреть проект закона в первом чтении. Дата слушаний пока не назначена.

Ожидается, что законопроект вступит в силу 1 января 2018 года.

Напомним, 24 мая в Госдуму внесли законопроект, запрещающий мессенджерам регистрировать пользователей без установления личности, а также обязывающий ограничивать рассылку сообщений по требованию властей. За нарушение закона его авторы предлагают штрафовать и блокировать мессенджеры.

По действие законопроекта попадают лишь те мессенджеры, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре как распространители информации. WhatsApp и Telegram к ним не относятся.

8 июня в Госдуму внесли законопроект об ограничении доступа к приложениям, с помощью которых можно получить доступ к запрещенным сайтам.