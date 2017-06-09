Два человека погибли при пожаре на площади Киевского вокзала в Москве

В результате пожара на площади Киевского вокзала погибли два человека. сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

«К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на площади Киевского вокзала обнаружено двух человек без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

О личностях погибших и причине пожара не сообщается.

Сообщение о возгорании поступило в 12:05 по мск. Пожар вспыхнул в отдельностоящем кирпичном здании на площади 100 кв.м. Спустя почти три часа пожар был ликвидирован.

К тушению привлекли пожарный поезд РЖД. Всего на месте работали 78 спасателей и 24 единицы техники.