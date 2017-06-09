Суд в Брюсселе отменил арест российской собственности по делу ЮКОСа

Суд в Бельгии отменил аресты, наложенные ранее в этой стране на российское имущество по иску бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова.

«Вся собственность освобождена, а также освобождена собственность, арестованная по ошибке — ИТАР-ТАСС и РИА-Новости», — сказал он.

Кондаков отметил, что это победа российской стороны, так как удалось освободить все активы России.

Ранее третейский суд в Гааге в июле 2014 года удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОС и обязал Россию выплатить им $50 миллиардов. После того, как решение было обжаловано Москвой, экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества. В связи с этим, в июне 2015 года во Франции и Бельгии было арестовано имущество, которое исполнители сочли российским.