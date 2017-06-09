В Польше обвинили выходца из Чечни в сотрудничестве с ИГ

Польская прокуратура предъявила россиянину, выходцу из Чечни, Кюри А. обвинения в участии в боях Сирии на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», передает местное СМИ.

По информации издания, россиянина также обвинили в незаконном хранении оружия.

По версии правоохранительных органов Польши, боевики ИГ наняли Кюри А. для участия в боях с конца 2013 года до конца 2014 года, теперь ему грозит лишение свободы от шести до восьми лет.

Как сообщало издание «RMF24», уголовное дело против выходца из Чечни завели в конце марта, а на следующий день Кюри А. задержали.

Агентству Reuters предоставить оперативных комментариев в МИД России не смогли, а официальный представитель главы Чеченской республики Альви Каримов сказал, что не знает об этом деле.

В апреле этого года глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в Сирии находится один батальон военной полиции из Чечни.

Напомним, первый батальон вернулся в Россию из Сирии в марте 2017 года. Сообщалось, что 14 военных не отбыли все время командировки, а вернулись из Сирии сразу же. Их уволили из вооруженных сил из-за применения насилия в отношении офицеров.

Чеченские контрактники отправились в Сирию в декабре 2016 года. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в задачи полицейских в Сирии входит сохранение мира на освобожденных территориях арабской республики.

Максим Прошкин