На акциях 12 июня появятся камеры с функцией распознавания лиц

Власти Москвы решили впервые использовать видеокамеры с функцией распознавания лиц во время мероприятий 12 июня. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

«Мероприятий в городе запланировано много. В этот раз мы решили применить достаточно серьезные и эффективные технические средства в целях безопасности — будем устанавливать камеры видеонаблюдения с системой индексации личности», — сказал он.

Чиновник пояснил, что такая система предусматривает функцию «распознавание портрета». Он добавил, что «видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций».

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Напомним, 12 июня помимо праздничных мероприятий по случаю Дня России в столице пройдет митинг против коррупции. Заявку на проведение акции подал оппозиционный политик Алексей Навальный. Организаторы акции планировали провести шествие от площади Тверской заставы до дома 2 на улице Охотный ряд, однако мэрия предложила перенести с Тверской улицы на проспект Сахарова.