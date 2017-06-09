Российские банки сообщили о сбоях при оплате картами

В России произошел масштабный сбой при обслуживании банковских карт. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В колл-центре «ВТБ 24» заявили, что его POS-терминалы не работают по техническим причинам.

Однако в «ВТБ24» рассказали «Новой газете», что сбоев в работе нет.

Как сообщили RNS в колл-центре Сбербанка, клиенты могут испытывать сложности при оплате пластиковыми картами,.

«В настоящий момент по техническим причинам у части клиентов могут наблюдаться отказы по банковским картам Сбербанка по всем каналам обслуживания. В настоящий момент сроки устранения данной проблемы уточняются», — сказала оператор.

По ее словам, нестабильность наблюдается при оплате через «Сбербанк Онлайн», в pos-терминалах и в банкоматах.