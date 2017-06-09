Двух жительниц Калининграда осудили за призывы к терроризму в соцсетях

Московский окружной военный суд приговорил двух жительниц Калининграда к двум годам колонии-поселения, а также оштрафовал их за призывы к терроризму в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе калининградского управления ФСБ, передает Интерфакс.

По версии следствия, одна из осужденных разместила «ВКонтакте» видео в поддержку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В социальной сети другой обвиняемой ФСБ в марте 2015 года нашла видеозаписи «террористической направленности».

Против женщин возбудили уголовные дела по ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма).

В сообщении утверждается, что обвиняемые якобы считали идеологию и практику терроризма правильными, достойными поддержки и подражания.

Андрей Дубровский