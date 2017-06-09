Суд арестовал судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца предпринимателя Константина Пономарева, который судился с IKEA за долг почти в 10 млрд руб. Пономарева обвиняет в мошенничестве, заведомо ложном доносе, даче ложных показаний и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, всего бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, среди которых попытка особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым. Кроме того, Пономарева обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,7 млрд рублей.

Сам бизнесмен своей вины не признает и заявляет. По его словам, он «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления».

Конфликт Пономарева с IKEA касается аренды электрогенераторов для гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен обвинял шведскую компанию в неуплате аренда за них. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб. Но позднее бизнесмен потребовал компанию доплатить еще 33 млрд руб. Однако высший арбитражный суд России отказал ему в пересмотре исков к IKEA.

Андрей Дубровский