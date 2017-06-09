Школьникам и студентам в 16 городах пригрозили проблемами с учебой из-за участия в акции Навального 12 июня

Школьникам и студентам, намеренным принять участие в анонсированной политиком Алексеем Навальным акции против коррупции 12 июня, пригрозили отчислениями и проблемами с будущей карьерой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на инициаторов акций в городах.

Как уточняет издание, на давление пожаловались воспитанники учебных заведений Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Владимира, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Великого Новго​рода, Белгорода, Якутска, Краснодара, Ставрополя, Салавата, Омска, Новокузнецка и Благовещенска.

К примеру, в Ставрополе, Ижевске, Мурманске и Великом Новгороде сторонников Навального вызывали на встречи в деканат. Во Владимире «особо активным» ученикам Владимирского педагогического колледжа руководство учебного заведения угрожало, что они «получат низкие баллы или вообще вылетят» из колледжа. В городской сельскохозяйственной академии Якутска студентам также угрожали отчислениями за участие в митинге.

В Санкт-Петербурге студенты Северо-Западного медицинского университета сообщили об официальной просьбе ректората не посещать акции, инициированные Навальным, который «планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде».

В петербургском штабе Навального также рассказали об обращении учащихся военного вуза Петербурга, которых руководство учебного заведения пригрозило «просто запереть в казармах» 12 июня, чтобы не дать им принять участие в митинге.

Напомним, 29 мая сторонники политика Алексея Навального подали заявки на проведение акции против коррупции 12 июня. К тому моменту, по словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

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Андрей Дубровский