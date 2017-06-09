Суд оштрафовал The New Times на 100 тысяч рублей

Суд оштрафовал журнал The New Times на 100 тысяч рублей и вернул в Роскомнадзор вынесенное им предупреждение за материал «Из Калуги с Джихадом» журналиста Павла Никулина. Об этом «Медиазоне» рассказала главный редактор журнала Евгения Альбац.

Как отмечает издание, журнал обвиняли в нарушении части 6 статьи 13.15 КоАП РФ (выпуск продукции СМИ, публично оправдывающей терроризм).

Напомним, 5 мая Роскомнадзор вынес второе за полугодие предупреждение сайту и первое журналу The New Times за материал Павла Никулина «Из Калуги с джихадом».

В интервью «Из Калуги с джихадом» молодой человек рассказал Павлу Никулину, почему он «разочаровался в России, анархизме и рабочей борьбе» и уехал воевать в Сирию.

Ведомство усмотрело в публикации «признаки оправдания терроризма». Евгения Альбац назвала предупреждение Роскомнадзора «классической цензурой, которая запрещена Конституцией».

В начале июня журнал спустя десять лет после выхода первого номера объявил о том, что перестанет выходить в бумажном варианте.

Андрей Дубровский