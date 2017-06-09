Телеканал «Культура» уволил 200 сотрудников

Сотрудники телеканала «Культура» сообщили Republic о массовых сокращениях. По их словам, руководство уволило не менее 200 сотрудников. При этом всего на телеканале работает 800 человек.

«Нас предупредили за два месяца, что наши должности будут сокращены, вчера нам сообщили, что мы уволены», – рассказал изданию бывший продюсер канала.

Источник издания уточнил, что ​уволенные сотрудники получают все положенные выплаты. По его словам, одна из причин массовых увольнений – оптимизация штата, вторая – переезд из здания на Малой Никитской в телецентр на Шаболовке, где не нашлось бы мест для 800 сотрудников.

Ранее о сокращении 200 человек на «Культуре» в фейсбуке написала сотрудница телеканала Наталья Репина.

Телеканал «Культура» входит в холдинг ВГТРК. Его финансирование, как отмечает Republic, в 2017 году составило 23,5 млрд рублей.

В мае Министерство финансов предложило увеличить финансирование государственных СМИ на 2,5 млрд рублей. Общая сумма затрат на государственные СМИ таким образом составит почти 76 млрд рублей.

Андрей Дубровский