СПЧ попросил генпрокурора Чайку проверить законность задержания бойца ММА Амриева

Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокурора России Юрия Чайку проверить законность задержания бойца смешанных единоборств (ММА) Мурада Амриева, переданного чеченским оперативникам. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В Совет по правам человека обратились родители Амриева. По их словам, боец уже не первый год «подвергается гонению со стороны чеченских полицейских, которые его задерживали, пытали, но не смогли предъявить ни одного законного обвинения, кроме того, что у него год рождения в паспорте не совпадает с фактическим», — говорится в сообщении СПЧ.

По версии чеченских силовиков, «Амриев задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа)».

Совет по правам человека настораживает тот факт, что уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено в 2013 году, после его заявлений о похищении и применении к нему пыток группой чеченских полицейских.

Напомним, ранее в пятницу задержанного на границе с Республикой Беларусь Амриева передали чеченской стороне. Белорусские пограничники задержали Амриева после того, как он покинул здание прокуратуры в Брянске, опасаясь быть захваченным чеченскими силовиками.

Напомним, 4 июня стало известно, что чеченца Мурада Амриева сняли с поезда и задержали на станции Суземка Брянской области. Он числился в федеральном розыске за использование якобы подложных документов. С розыска по этому обвинению Амриева сняли еще в 2013 году, а розыскное дело закрыли за отсутствием в его действиях состава преступления. Однако, сотрудники чеченской полиции, многие годы преследующие семью Амриевых и объявившие Амриевым кровную месть, по неясным причинам внесли Мурада Амриева в базу федерального розыска 1 февраля 2017 года.

О том, что Амриева в 2013 году держали в заложниках и пытали, ранее сообщала «Новая газета». По нашим данным, таким образом чеченские полицейские пытались заставить его брата вернуться из Германии. Этого добивался начальник полиции Грозного Магомед Дашаев, который считает, что брат Мурада участвовал в покушении против Дашаева. Сам факт покушения не установлен, уголовного дела по данным «Новой газеты» не возбуждалось.

Андрей Дубровский