Садовое товарищество «Речник» навестили следователи

Фото: Дарья Кобылкина / "Новая газета"

Около восьми часов утра на въезде в поселок собралась внушительная толпа малознакомых местным жителям людей. Часть из них – около 20 мужчин – с пачками документов, заботливо припрятанных по папкам и портфелям, командовала остальным собравшимся – мужчинам и женщинам среднего и пенсионного возраста: «Проводим следственные действия, разбиваемся на группы, садимся по машинам и едем по адресам». По мнению жителей «Речника» – это массовое собрание – очередная попытка давления на собственников участков, и действующие лица здесь – «следователи» и «понятые». Правда, оперативную работу правоохранительных органов, это действие мало напоминало.

Ни один из «следователей» не пожелал представиться, предъявить документы, регламентирующие следственные действия, а также объяснить суть происходящего. Каждый «понятой» старался не «засветиться» в объективах камер СМИ, и старался создать вид, по незнанию или по предварительной договоренности, что не понимает, в чем в данный момент участвует.

После недолгого инструктажа, начались следственные действия. Группы следователей и понятых ходили по определенным адресам, стучались в закрытые ворота, кто-то даже позволил себе перелезть через забор и пытаться войти в дома.

Иногда удача улыбалась «следователям» – жители, еще не успевшие отправиться на работу, выходили на контакт к следственным группам.

К Андрею Артемову, собственнику участка №99, пришли три оперативника с удостоверениями ГУ МВД: «Никаких документов, позволяющих им проводить следственные действия на территории моей частной собственности у них не оказалось. Был только общий ордер, с пробелами в местах, где должен быть указан конкретный адрес участка. Сказали только, что следственные действия якобы связаны с кражей электричества, просили показать документы по оплате. Показал, мне нечего скрывать. А на большее, без законного постановления суда, у них и нет полномочий». Порой, «следователей» встречали совсем недружелюбные собаки и их хозяева. Многие жители хорошо помнят январь 2010 года, когда в 20-градусный мороз в семь утра к ним приехали сотрудники полиции, ОМОН, приставы и строительная техника для сноса домов.

Так как автомобилей у «следователей» для проведения оперативных мероприятий не хватало, часть следователей и понятых продолжала толпиться у въезда в СНТ. Для порядка на место скопления толпы прибыл местный участковый уполномоченный полиции. Но собравшиеся вели себя мирно, «следователи» курили и следили за «понятыми». Те, в свою очередь, откровенно скучали, кроме как обсуждать между собой личные бытовые проблемы, заняться им было нечем. Ближе к полудню, стало казаться, что кроме руководителя следственной группы, все потеряли интерес к действию.

Фото: Дарья Кобылкина / "Новая газета"

Перед отъездом «следователи» и «понятые» отработали последний адрес – пытаясь прорваться на участок к Юрию Колесникову. Это к нему несколькими часами ранее они же перелезали через забор. Хозяина дома не было, а домработница открывать ворота незнакомцам отказалась. В телефонном разговоре со «следователем» Юрий пояснил, что находится в отделении полиции, где подает заявление на неустановленных лиц, проникнувших на его частную территорию и сломавших дверную ручку. После чего вся многочисленная группа удалилась с территории СНТ «Речник».

«Следователи» разъехались на своих автомобилях, «понятым» пришлось возвращаться из «Речника» пешком. Местные жители, ставшие соучастниками следственных действий, так и не смогли понять их причину и цель. По крайней мере с законной точки зрения.