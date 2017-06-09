Игорь Каляпин сообщил об освобождении бойца Амриева

Глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин сообщил об освобождении из под стражи бойца ММА Мурада Амриева.

«Мурада Амриева освобождают из-под стражи. Наша миссия выполнена. Остальное будет зависеть от его желания и его воли. Эта история закончилась благополучно»,— написал он в фейсбуке.

Кроме этого, член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что 10 июня Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.

«Завтра в 10.00 в помещении АНО НИАА “Объектив” по адресу пр. Путина, д. 3, офис – 4, будет проходить пресс-конференция, вместе с Мурадом Амриевым. Всем желающим получить исчерпывающую информацию из первых уст, предлагаем принять участие», — написала она в фейсбуке.

Ранее Каляпин собщил, что Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Генпрокурору в связи с задержанием Мурада Амриева.

Утром 9 июня стало известно, что бойца Мурада Амриева, которого накануне задержали и доставили в белорусское РОВД, передали оперативникам МВД по Чечне.

В пресс-службе ведомства заявили, что Амриев был объявлен в розыск, поскольку не являлся на допросы в рамках уголовного дела. Дело было возбуждено из-за якобы подложных документов.

Боец MMA Мурад Амриев покинул в Чечню в 2013 году после того, как подвергся пыткам в полиции. По данным «Новой газеты», его фактически удерживали в заложниках для того, чтобы из Германии вернулся его страший брат.