Фигуранта «болотного дела» Непомнящих снова перевели в ШИЗО

Фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих и еще одного заключенного Руслана Вахапова, жаловавшихся на избиение в ярославской колонии, снова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщается в на странице фонда «Общественный вердикт» в фейсбуке.

По данным правозащитников, Вахапова и Непомнящих вернули в ШИЗО 9 июня. В сообщении отмечается, что осужденные не проходили дисциплинарную комиссию, а также не были обследованы медкомиссией, как того требует российское законодательство, подчеркнули в фонде.

Известно, что Вахапова поместили в изолятор на пять суток, на какой срок в ШИЗО перевили Непомнящих, не сообщается. Адвокат Фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова считает, что последствия перевода в ШИЗО для осужденных в этот раз могут быть серьезными, поскольку это для них не первое наказание.

Ранее Непомнящих уже находился в ШИЗО из-за «неповиновения сотрудникам полиции». Вместе с Вахаповым и Макаровым его отправили в изолятор в конце апреля, а выпустили только 12 мая. Однако, как сообщала Бирюкова, при переводе в отряд Непомнящих вынесли еще два выговора.

Напомним, об избиении заключенных в ИК-1 Ярославской области 24 апреля сообщила адвокат Фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. По ее словам, заключенных избили, когда они находились в ШИЗО.

Бирюкова рассказала, что Иван Непомнящих попал в ШИЗО за то, что якобы не лег спать после команды «отбой». И уже в штрафном изоляторе сотрудники спецназа Минюста дали команду «бегом на обыск», а Непомнящих не бежал, а шел.

В свою очередь, ЕСПЧ обязал Россию провести независимое медицинское обследование заключенных в присутствии защитников и предоставить его результаты. Кроме того, России было необходимо предоставить убедительные доказательства, что заявители имеют беспрепятственный доступ к ЕСПЧ и своим защитникам — Ирине Бирюковой, Якову Ионцеву, Сергею Шарову-Делоне.

Андрей Дубровский