В МВД сообщения о сбоях платежных систем назвали ложными и начали проверку

В МВД России заявили, что сообщения о масштабном сбое при обслуживании банковских карт из-за DNS-атаки были заведомо ложной информацией. Полицейские по обращению Роскомнадзора начали проверку нарушения и «установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации». Об этом говорится на сайте ведомства.

По результатам проверки, как отмечают в МВД, будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в России произошел масштабный сбой при обслуживании банковских карт.

В колл-центре «ВТБ 24» тогда заявили, что его POS-терминалы не работают по техническим причинам. А в колл-центре Сбербанка RNS сообщили, что клиенты могут испытывать сложности при оплате пластиковыми картами.

«В настоящий момент по техническим причинам у части клиентов могут наблюдаться отказы по банковским картам Сбербанка по всем каналам обслуживания. В настоящий момент сроки устранения данной проблемы уточняются», — сказала оператор.

Позднее «Медуза» сообщила, что сбой в платежах по картам крупнейших российских банков мог произойти из-за особенностей системы блокировок Роскомнадзора. Об этом изданию рассказал владелец сервиса обхода блокировок antizapret.prostovpn.org.

По данным источника издания, сбой произошел из-за того, что владелец неизвестного заблокированного в России домена привязал к нему IP-адрес сервера авторизации «Русского стандарта».

Андрей Дубровский