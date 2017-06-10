Волонтера штаба Навального арестовали за видеоролик

В Туле волонтера штаба политика Алексея Навального, Ивана Полукарова арестовали на семь суток за публикацию видеоролика «Здравствуйте! Я Русский оккупант». Об этом ОВД-Инфо рассказал координатор штаба Навального в Туле Дмитрий Николаев

По его словам, в четверг Полукарова задержали не работе и отвезли в спецприемник. Его обвинили в демонстрации нацисткой символики (ст. 20.3 КоАП РФ) — видео содержит отрывок, где видна свастика. Но Полукаров и юристы штаба пока не могут получить материалы дела.

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Как отмечают в штабе Навального, Полукарова уже задерживали 26 марта. Тогда он отсидел пять суток за некую публикацию «ВКонтакте» от 2014 года.

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Ранее Роскомнадзор объяснил, что ведомство не расценивает размещение нацистской символики в интернете нарушением закона «О противодействии экстремистской деятельности», если она не опубликована в качестве пропаганды нацизма.

Андрей Дубровский