WSJ узнала о секретных переговорах России и США по Сирии

Администрация президента США Дональда Трампа проводила секретные переговоры с Россией о создании зон деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам источника издания, переговоры начались после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Россию в апреле. Последняя встреча прошла в Иордании около двух недель назад. Одна из встреч должна была пройти на этой неделе в Аммане, но ее отменили из-за проблем с планированием.

В публикации говорится, что переговоры свидетельствуют о том, что Белый дом пытается наладить отношения с Кремлем. Секретность же переговоров обусловлена продолжающимся расследованием о возможном вмешательстве России в президентские выборы США, а также о возможных связях Трампа с Москвой.

В публикации также говорится, что американские чиновники изначально с опасением относились к зонам деэскалации, поскольку считали их довольно дорогостоящими. Однако если введение зон будет успешным, американцы расширят их применение на другие районы Сирии.

Напомним, 8 мая Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции в поддержку меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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Ранее Россия, Турция и Иран подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии в ходе переговоров в Астане 4 мая. Зоны деэскалации создаются в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии.

Соглашение вступило в силу 6 мая. С этого дня в зонах деэскалации вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

Андрей Дубровский