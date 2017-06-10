Владимир Путин рассказал о своих внуках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что у него есть внуки. Об этом сообщает телеканал CNN, ознакомившийся с материалами фильма Стоуна «Интервью с Путиным».

Как отмечает телеканал, эта часть беседы проходила на хоккейной площадке, где Путин был в полной экипировке. Стоун спросил президента России, любит ли он своих внуков. Путин ответил, что любит, но не находит много времени, чтобы поиграть с ними.

До этого президент России Владимир Путин публично не рассказывал о своих внуках. Известно, что у него есть две дочери.

Полная версия интервью выйдет на американском канале Showtime 12 июня. Первый канал уже приобрел права на фильм и покажет его в середине июня.

Андрей Дубровский