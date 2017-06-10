Бойца ММА Амриева отпустили под подписку о невыезде

Чемпиона мира по смешанным единоборствам ММА Мурада Амриева, задержанного в Белоруссии и доставленного в Россию, отпустили из полиции под подписку о невыезде. Об этом Интерфаксу сообщили в МВД по Чечне.

«Мурад Амриев в сопровождении оперативника был доставлен в полицию в Грозном. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан его близким родственникам, с которыми он и уехал домой», — сообщили агентству в МВД.

По версии чеченских силовиков, Амриев был объявлен в розыск, поскольку не являлся на допросы в рамках уголовного дела. Дело было возбуждено из-за якобы подложных документов.

Сам Амриев, выступая на пресс-конференции в Грозном на вопрос по поводу отъезда в Белоруссию сказал, что после задержания в Добруше «просил свои права, просил право на адвоката, просил, чтобы рассмотрели мое убежище», но его просьбу рассматривать отказались. Амриев сказал, что не готов пока рассказывать, почему он отказался ехать домой и просил убежище в Белоруссии.

«Определенная ситуация была. Я не могу сейчас сказать. Я пришел сюда по просьбе Хеды(Саратовой —члена совета по правам человека Чечни, — ред.) и коллеги Хеды, поблагодарить людей за сочувствие, за переживание. А остальное, я сейчас просто не готов на такого толка вопросы отвечать — я реально с четвертого числа можно сказать ни дня, ни ночи не знал. Меня попросили по-человечески, меня встретили очень тепло, поэтому я не мог отказать в этом интервью», — сказал Амриев.

Напомним, накануне глава Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин сообщил об освобождении из под стражи бойца ММА Мурада Амриева.

Утром 9 июня стало известно, что бойца Мурада Амриева, которого накануне задержали и доставили в белорусское РОВД, передали оперативникам МВД по Чечне.

Боец MMA Мурад Амриев покинул в Чечню в 2013 году после того, как подвергся пыткам в полиции. По данным «Новой газеты», его фактически удерживали в заложниках для того, чтобы оказать давление на старшего брата, уехавшего в Германию. Старшего брата чеченские силовики подозревали в участии в покушении на жизнь начальника полиции Чечни Магомеда Дашаева. Мураду Амриеву чудом удалось освободиться, он написал жалобы в следственные органы, а после отказа в возбуждении уголовного дела он покинул пределы республики и России. Братьям Амриевым в Чечне (где до сих пор проживают их родители) объявили кровную месть.

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Андрей Дубровский