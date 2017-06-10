Совершившие теракт в Лондоне пытались арендовать грузовик перед нападением

Исполнители теракта в Лондоне, сбившие несколько человек на фургоне и затем напавшие на прохожих с ножами, пытались арендовать грузовик грузоподъемностью 7,5 тонн. Об этом говорится в сообщении лондонской полиции.

По данным полиции, один из участников нападения Хурам Батт пытался арендовать грузовик грузоподъемностью 7,5 тонн в интернете(такой же грузовик использовался при атаке в июле 2016 года в Ницце, когда погибли 86 человек). В итоге террористы смогли арендовать грузовик меньших размеров.

Associated Press со ссылкой на полицию Лондона также сообщило, что внутри грузовика, использованного при нападении в Лондоне, находились бутылки с зажигательной смесью, которые, предположительно, планировали использовать террористы. Однако их застрелили до того, как они успели ими воспользоваться их применить.

Кроме того, в фургоне был гравий с помощью которого террористы дополнительно утяжелили машину для нанесения большего урона, полагают полицейские. В сообщении также отмечается, что для того​ чтобы убедить своих знакомых, что они используют фургон для перевозки мебели, террористы также демонстративно загрузили в него офисные стулья.

В ночь на 4 июня фургон наехал на прохожих на Лондонском мосту, после этого трое мужчин вышли из машины и с ножами напали на людей. Это третий уже за последние два месяца теракт в Лндоне унёс жизни семи человек, еще 48 были ранены.

Все трое нападавшие были убиты на месте полицией. На них обнаружили муляжи поясов смертников. 4 июня в ходе спецоперации сотрудники правоохранительных органов в квартире одного из убитых задержали 12 человек по подозрению в причастности к теракту.

Ответственность за произошедшее взяла на себя признанная террористической и запрещенная в России организация «Исламское государство».

Андрей Дубровский