Кинокритик Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино»

Кинокритик Антон Долин назначен главным редактором журнала «Искусство кино». Об этом говорится в сообщении журнала.

Решение о его назначении приняли совет учредителей журнала и совет редакции. Долин уже прокомментировал свое назначение, он сказал, что издание находится тяжелой ситуации и нуждается в помощи. В интервью «Медузе», он уточнил, что одной из основных задач в ближайшее время станет поиск новых источников финансирования для издания. Он добавил, что редакция «Искусства кино» пока останется неизменной, но впоследствии обязательно расширится.

«Главная задача сегодня – сохранить журнал и выйти из кризиса, в котором мы оказались, прежде всего, из-за потери Даниила Дондурея: его уход из жизни мы все, и лично я, горько оплакиваем. Мы постараемся создать новое „Искусство кино“, следуя заданному им направлению. Это будет умный и сложный, но в то же время доступный и увлекательный журнал — не только о кино, но об искусстве и обществе», – подчеркнул Долин.

10 мая в Израиле на 69-м году жизни умер российский кинокритик Даниил Дондурей.

С 1993 году он возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». Печатался в «Литературном обозрении», «Огоньке», «Знамени» и «Отечественных записках».

Андрей Дубровский