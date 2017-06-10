Новая газета

Пентагон опубликовал кадры перехвата самолетов США российским Су-27

Общество

Пентагон показал кадры перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 в небе над Балтикой. Фотографии опубликованы в твиттере американского ведомства.

В Пентагоне пояснили, что перехват произошел, когда американские самолеты совершали полет в рамках учений BALTOPS. Действия пилота российского истребителя были признаны безопасными.

Как отмечает Интерфакс, накануне два способных нести ядерное оружие американских стратегических бомбардировщика, подлетели к границам Калининградской области.

На перехват самолетов над Балтикой с авиабазы в Калининградской области вылетел российский истребитель Су-27. Аналогичный инцидент произошел 6 июня. Тогда российский истребитель Су-27 также перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. 

Андрей Дубровский

Теги:
самолеты, сша

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