Пентагон опубликовал кадры перехвата самолетов США российским Су-27

#Photobomb! A #Russian Su-27 Flanker got into our shot 📸 during a #BALTOPS sortie over the #BalticSea today. The intercept was deemed safe. pic.twitter.com/SMwGfE2QYr — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) June 9, 2017

Пентагон показал кадры перехвата стратегических бомбардировщиков ВВС США российским истребителем Су-27 в небе над Балтикой. Фотографии опубликованы в твиттере американского ведомства.

В Пентагоне пояснили, что перехват произошел, когда американские самолеты совершали полет в рамках учений BALTOPS. Действия пилота российского истребителя были признаны безопасными.

Как отмечает Интерфакс, накануне два способных нести ядерное оружие американских стратегических бомбардировщика, подлетели к границам Калининградской области.

На перехват самолетов над Балтикой с авиабазы в Калининградской области вылетел российский истребитель Су-27. Аналогичный инцидент произошел 6 июня. Тогда российский истребитель Су-27 также перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем.

Андрей Дубровский